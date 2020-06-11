شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكيميائية السعودية (2230) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 22.00، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 22.00، ليستهدف مستوى المقاومة 24.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.68 ومستوى المقاومة 23.00.
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