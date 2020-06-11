بوان يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 11-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بوان (1302) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 12.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 17.26 إلى 10.12)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.85، ليستهدف مستوى المقاومة 14.53 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.64 ومستوى المقاومة 14.00.
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