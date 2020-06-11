شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاتحاد (8170) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 مستوى المقاومة 15.00.
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