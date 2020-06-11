شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشرقية للتنمية (6060) صعوداً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.97% بما يعادل 4.00 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 74.50، طيلة ثبات الدعم 66.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.00 ومستوى المقاومة 74.50.