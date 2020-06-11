شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم لازوردي (4011) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 26.00، لكنه ارتد منه انخفاضاً في نهاية التداولات ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على أرباح جديدة بنسبة بلغت 2.45% بما يعادل 0.58 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً إيجابياً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة 28.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 28.45.