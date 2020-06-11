صناعة الورق يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل صباحي – 11-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم لازوردي (4011) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 26.00، لكنه ارتد منه انخفاضاً في نهاية التداولات ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على أرباح جديدة بنسبة بلغت 2.45% بما يعادل 0.58 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً إيجابياً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة 28.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 28.45.
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