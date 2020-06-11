شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 2.22 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 2,474.24، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 2,506.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 2,400.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 2,400.00 ومستوى المقاومة 2,506.40.
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