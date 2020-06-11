شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الخميس مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي رسم طريق طويل لإصلاح الأضرار الاقتصادية الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 13.98 نقطة ويصل إلى المستوى 1,610.73، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.05% ليخسر هو الأخر 242.67 نقطة ويصل إلى المستوى 22,882.28.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.24 نقطة ويصل إلى المستوى 4,038.47، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.17% ليربح 5.12 نقطة ويصل إلى المستوى 2,948.88.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ 0.43% ليخسر 107.44 نقطة ويصل إلى المستوى 24,942.29، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.55% ليخسر هو الأخر 12.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,183.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.83% ليخسر 94.00 نقطة ويصل إلى المستوى 11,166.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.37% ليخسر هو الأخر 145.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,002.80.