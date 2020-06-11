المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -1.29 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 104 عدد أسهم الشركات الخاسرة 77 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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