شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر": إقبال كبير من المصانع للتحول إلى نشاط المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر الصعيدي، أمين صندوق جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من جانب المصانع على التحول إلى نشاط المستلزمات الطبية، ومن بينها صناعة الكمامات، نظرا للأوضاع الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصري، بعد انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد.

وقال عمر الصعيدي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن ارتفاع عدد المصانع العاملة فى صناعة الكمامات لعبت دورا فى ارتفاع أسعار المواد الخام لصناعة الكمامات مؤخرا، حيث أصبحت الكميات المنتجة توزع على عدد أكبر من المصانع، وبالتالى ارتفاع الطلب على المواد الخام بشكل أكبر على الكميات المتوفرة من المواد الخام.

وسبق لعمر الصعيدي، مطالبة وزارة التجارة والصناعة، بسرعة إصدار قرار بوقف تصدير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالكمامات لفترة قصيرة لحين استقرار أسعار المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض أسعار الكمامات فى السوق.

وبرر الأمين العام لجمعية مستثمرى أكتوبر المطلب، بأن أسعار المواد الخام شهدت قفزة غير مسبوقة منذ صدور قرار الضوابط الخاصة بحركة المواطنين بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة والذى يفرض غرامات على المواطنين المخالفين، حيث قفزت الأسعار من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه للطن، وهو ما يهدد بارتفاع غير مسبوق لأسعار الكمامات.

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وسبق لوزارة التجارة والصناعة واتخذت قرارا بمنع تصدير الكمامات نظرا لاحتياج السوق المحلية إليها، ولكن هذا القرار، ولم يشمل مستلزمات الإنتاج أسوة بالدول التى اتخذت هذا القرار لنفس الغرض.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

ويستهدف هذين القرارين توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.