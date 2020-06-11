أعداد المسافرين جواً بالولايات المتحدة هوى 96% في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النقل الأمريكية: إن شركات الطيران بالولايات المتحدة نقلت ثلاثة ملايين مسافر في إبريل/نيسان، بانخفاض شديد بلغ 96 في المئة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والقيود المفروضة على حركة السفر.

وقالت الوزارة: إن شركات الطيران في الولايات المتحدة نقلت نحو 2.8 مليون مسافر محلي، و132 ألفاً من المسافرين الدوليين. وهبط عدد المسافرين الدوليين بنسبة 99 في المئة مقارنة مع إبريل/ نيسان 2019؛ إذ فرضت الولايات المتحدة قيوداً على السفر الجوي للكثير من الزائرين الدوليين.

وسجل إجمالي عدد مسافري شركات الطيران الأمريكية أدنى مستوياته منذ 1974 عندما بدأت الحكومة جمع البيانات الشهرية. في المقابل، كان إجمالي عدد الركاب على رحلات شركات الطيران الأمريكية 76.1 مليون في إبريل/نيسان 2019.