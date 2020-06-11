شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 210 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 215 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205 بينما مستوى المقاومة هو 213 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط