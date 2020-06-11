شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 12٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 13٫50 فلس، والذي يقابل خط القناة الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11 فلس كمستوى أول ثم 9٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.3 بينما مستوى المقاومة هو 12.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط