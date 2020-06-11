شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 40 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث يقبل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي ساهم في دفع السهم لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 37٫30 فلس، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.6 بينما مستوى المقاومة هو 38.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط