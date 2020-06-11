شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الخصوصية القابضة (SPEC) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 61 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 65 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands”لذلك نتوقع عمليات قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 57 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.1 بينما مستوى المقاومة هو 62.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط