شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 13٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 14 فلس، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 11٫50 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.7 بينما مستوى المقاومة هو 13.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط