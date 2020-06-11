شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 6٫60 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط