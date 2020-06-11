شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2٫021 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 2 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 2٫15 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.96 وبين مستوى المقاومة هو 2.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد