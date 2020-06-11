شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3٫936 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 3٫70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط