شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 3٫889 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تضغط على السهم في عملية جني أرباح للوصول لمستويات قد تصل الى 3٫83 ريال كمستوى أول ثم 3٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط