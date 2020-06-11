شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5529 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5400 نقطة كمستوى أول ثم 5000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,351 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,629 نقطة
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