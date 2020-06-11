شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9186 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 8900 نقطة كمستوى أول ثم 8300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,123 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,250 نقطة
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