شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق ثالث إغلاق قياسي على التوالي متجاوزاً حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض "داو جونز" و"إس أند بي 500" خلال تعاملات يوم الأربعاء لكن "ناسداك" تمكن من التحول إلى الارتفاع وإنهاء الجلسة عند مستوى قياسي جديد متجاوزاً حاجز عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، كما كشف عن توقعاته بعدم رفعها حتى عام 2022 إلى حين عودة الاقتصاد الأمريكي لمسار التعافي.



وتوقع البنك المركزي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري كما توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3% في عام 2020 وانخفاضه إلى 6.5% عام 2021 ثم إإلى 5.5% في عام 2022.



ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وجود عدم يقين شديد إزاء مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة فيروس كورونا رغم البيانات القوية التي سجلها تقرير الوظائف الشهري عن مايو/أيار.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.1% في مايو/أيارن وهو ثالث انخفاض على التوالي بعد الانخفاض في أبريل/نيسان بنسبة 0.8% لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.7% مغلقا عند 39.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.65 دولار وأقل سعر عند 37.7 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.3% وأغلق عند 41.73 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 40.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 282 نقطة) إلى 26990 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27353 نقطة وأقل مستوى عند 26938 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3190 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3223 نقطة وأقل مستوى عند 3181 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 10020 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10086 نقطة وأقل مستوى عند 9962 نقطة.