سعر الدرهم يرتفع 2.4 % على أساس سنوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سعر صرف الدرهم بالقيمة الاسمية على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بحسب المركزي وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ووصل الارتفاع مقابل عملات أهم عشرة شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار إلى 1.2% على أساس سنوي وحوالي 0.1% على أساس ربع سنوي. أما مقابل عملات أهم عشرة شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط وصل التراجع إلى 0.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس ربع سنوي.

وقال المركزي إن متوسط سعر الصرف الفعلي، والذي يمثل كافة الشركاء التجاريين، ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي، و0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وبالقيمة الحقيقية انخفض سعر الصرف الحقيقي، وهو السعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي و1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وجاء الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي نتيجة لاستمرار تراجع الأسعار في الإمارات ما حد من ارتفاع الصرف الاسمي للدرهم.