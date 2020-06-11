شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات ومكافآت لعملاء «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، أسماء الفائزين المحظوظين بالجوائز الكبرى ضمن حملته الترويجية «ادخر. اربح. انطلق»، وذلك خلال أول حفل افتراضي من نوعه لتوزيع الجوائز.
وفاز كلٌ من راشد أحمد من الجنسية الإماراتية وغانم دافلي من الجنسية العراقية وشركة «جينلو ووتر» التي تتخذ من دبي مقراً لها بسيارة مرسيدس-مايباخ S650، بينما فاز عملاء آخرون بساعات أوميغا سبيدماستر الفاخرة.
واستهدفت الحملة مكافأة العملاء الحاليين والجدد من الأفراد والشركات ممن قاموا بزيادة أرصدة حساباتهم خلال فترة الحملة من سبتمبر 2019 إلى فبراير 2020. ويأتي تنوع الفائزين بالجوائز ليعكس التنوع الذي تتمتع به قاعدة عملاء البنك، حيث ينحدر الفائزون بالجوائز من أكثر من 25 جنسية مختلفة.
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