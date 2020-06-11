شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسداك» يواصل التحليق لذرى قياسية جديدة بـ «أجنحة التكنولوجيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، مع ترقب الأسواق لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» بشأن الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا، وفي ظل ذلك استقرت الأسهم اليابانية بارتفاع طفيف رغم انخفاضها قليلاً عن ذروة ثلاثة أشهر التي بلغتها في وقت سابق من الأسبوع، وفيما فشلت المؤشرات الأوروبية في الحفاظ على مكاسبها في مستهل التداولات لتسقط لاحقاً في المنطقة الحمراء، واصل المؤشر الأمريكي «ناسداك» تحليقه لذرى قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي مخترقاً حاجز 10 آلاف نقطة، مخالفاً بذلك هبوط المؤشرين «داو جونز»، و«إس آند بي» للجلسة الثانية على التوالي.

في بورصة نيويورك، حقق مؤشر ناسداك المركب رقماً قياسياً جديداً مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة بما يعادل 0.65%، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.24 نقطة أو 0.19% مسجلا 3213.42 نقطة في مستهل التداولات قبل أن يهبط في وقت لاحق بخسائر قدرها 0.59%، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 58.56 نقطة أو 0.68% إلى 10020.32 نقطة. وصعدت أسهم «أمازون» و«أبل» أكثر من 1 % لكل منهما، كما ارتفعت أسهم كل من «ألفابت» و«فيسبوك» و«نتفليكس» بنسبة 0.7% و 0.6% و1.1% على التوالي.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته دون تغيير، لكن المستثمرين سوف يراقبون إمكانية تطبيق الحد الأقصى المحتمل للعائد وتعزيز التوجيه المستقبلي حول المدة التي سيبقي فيها الاحتياطي الفيدرالي السياسات الحالية.

من جهة أخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير/‏ شباط بسبب جائحة كوفيد- 19.

وعقب تراجع طفيف في الجلستين السابقتين، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8%، وقفزت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5% بعدما صرحت مصادر لرويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يعد مخططاً لمواجهة احتمال عدم سداد قروض تُقدر بمئات المليارات بسبب أزمة كورونا.

وصعد سهم كومرتس بنك 3.9% بعدما طالبت شركة الاستثمار النشط الأمريكية سيربرس بتغييرات في المجلس الإشرافي والاستراتيجية بما في ذلك خفض التكاليف.

وشهدت الأسواق الاوروبية تعافياً أوسع في الأسابيع الأخيرة مع تحرك مستثمرين لشراء أسهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل أسهم البنوك وشركات النفط أملاً في أن تكون السوق تجاوزت أسوأ تداعيات الأزمة الصحية.

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وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي مستقراً تقريباً الأربعاء رغم انخفاضه قليلاً عن ذروة ثلاثة أشهر التي بلغها في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع التقاط المستثمرين أنفاسهم لاستيعاب حركة السوق التي ارتفعت بفضل آمال بتعاف سريع من الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.15% إلى 23124.95 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23% إلى 1624.71 نقطة.

وارتفع سهم تاكارو بيو 17.5% وهو الحد الاقصى اليومي لأعلى مستوى في سبعة أعوام بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية إنها طورت أسلوباً لتسريع اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل للكشف عن كوفيد-19، وسجلت الشركة الأم تاكارا هولدنجز أفضل أداء على نيكاي مرتفعة 9.9%.

انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث

واصلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الانكماش خلال الشهر الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفاً وسط الركود الناتج عن تفشي كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.1% خلال مايو/‏ أيار الماضي على أساس شهري بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل هبوط بنحو 0.8% المسجلة في الشهر السابق له والتي كانت أكبر وتيرة انكماش منذ آواخر 2008.

وتستمر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد عالمي في الهبوط للشهر الثالث على التوالي، وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أداء مؤشر أسعار المستهلكين سيكون مسطحاً خلال الشهر المنقضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال الشهر المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر السابق له.