«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدعم غينيا في مواجهة «كوفيد - 19»

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع الدعم المجتمعي الذي تنفذه شركة تعدين البوكسيت «غينيا ألومينا كوربوريشن» التابعة لها في جمهورية غينيا، لتقديم المساندة الإنسانية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في غينيا ودعمها في التعامل مع تداعيات أزمة وباء «كوفيد-19».

ويشمل المشروع التعاون مع أفراد المجتمع المحلي وإشراكهم في تصنيع الصابون والكمامات وغيرها من معدات الوقاية الشخصية لتوزيعها على السكان المحليين والموظفين والمتعاقدين لديها، إلى جانب توفير المعدات الطبية للسلطة الصحية الوطنية ونشر الوعي حول التدابير الوقائية لمكافحة الوباء.

ووفّرت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» نحو 450 وظيفة مؤقتة من خلال مشروع الدعم المجتمعي للتصدي لتأثيرات «كوفيد-19». وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنّ كل عامل في الدول النامية يُعيل سبعة أفراد من أسرته في المتوسط، وبالتالي سيوفر المشروع الدعم الاقتصادي لأكثر من 3,000 فرد في منطقة بوكي.

وقالت إيساتا بيافوغي، المدير العام ورئيس المسؤولية المجتمعية لدى شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»: تواصل حكومة دولة الإمارات تقديم المساندة والدعم للعديد من الدول لمساعدتها في التصدي لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك جمهورية غينيا. وبصفتنا مواطنين غينيين نعمل في شركة مملوكة لدولة الإمارات، فإننا نقتدي بهذا النموذج الملهم ونقدم المساندة للمجتمعات المحلية في مواقع عملياتنا خلال هذه الظروف الصعبة.

يعمل أكثر من 400 من النساء والرجال من أفراد المجتمعات المحلية في المناطق المجاورة لعمليات شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» على إنتاج الصابون لتتبرع به الشركة لهذه المجتمعات لتشجيع أفرادها على الوقاية عن طريق غسل اليدين. وتم إنتاج نحو 25,000 قطعة صابون حتى الآن.

ووظّفت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» 20 خياطاً لتصنيع الكمامات لأفراد المجتمع. وحتى الآن تم توزيع نحو 25,000 كمامة على الأسر القاطنة بالقرب من مواقع التعدين والموانئ التابعة للشركة. وأشركت «غينيا ألومينا كوربوريشن» ورش اللحام المحلية في مشروع لإنتاج محطات لغسل اليدين تحتوي أحواضاً وعبوات صابون وتم توزيعها في المناطق العامة المجاورة للمشروع، وتدعم توزيع الأغذية الأساسية كالأرز والسكر للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي في ظل الجائحة.