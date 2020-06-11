الاقتصاد

ضبط زيوت سيّارات مقلدة بـ 20 مليون درهم في عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في الرقابة على الأسواق والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز الحماية التجارية وحماية المستهلك، تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بعجمان يقوم بإنتاج زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة 20 مليون درهم، وصادرت حوالي 100,000 عُبوّه، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.
وصرّح عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، بأن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلّدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات.
وأشار حسن علي الشحّي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري، إلى تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري، لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم.

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