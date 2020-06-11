شكرا لقرائتكم خبر عن العمل بشهادات الحركة الإلكترونية النرويجية جمركياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت المنافذ الجمركية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات عن قبولها نظام العمل بشهادات الحركة «EUR.1» الإلكترونية الصادرة من مملكة النرويج اعتباراً من 2 نيسان/ إبريل الماضي. وبناء على كتاب «الهيئة الاتحادية للجمارك» رقم ه أ ج/ق ج/س /2020/ 890 بتاريخ 28/ 5/ 2020 والسياسة الجمركية رقم 42/2015 بشأن شروط وضوابط وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية «إفتا» ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد_19»؛ فإنه يقبل شهادات الحركة«EUR.1»الإلكترونية الصادرة والمصدقة من السلطة الجمركية بمملكة النرويج، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من2 نيسان/ إبريل الفائت.

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