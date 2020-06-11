القطاع المصرفي.. رسملة جيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير«المركزي» إن البنوك العاملة في الدولة لا تزال تتمتع برسملة جيدة مع متوسط كفاية رأس مال تبلغ 16.9% ونسبة شريحة رأس المال الأولى 15.8% وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 13.9% بنهاية الربع الأول.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله إلى 95.5% بنهاية الربع الأول مقابل 94% في الربع الأخير من العام الماضي.

قال «المركزي» إن علاوات المخاطر السيادية قياساً بمبادلات مخاطر الائتمان السيادية منخفضة بشكل عام مقارنة بمستواها في العام الماضي، غير أنها وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفعت قليلاً في الربع الأول من العام الجاري، وبالنسبة لإمارة أبوظبي ارتفعت العلاوة في الربع الأول بمقدار7.5 نقطة أساس إلى 61، وارتفعت العلاوة لإمارة دبي 11.5 نقطة أساس إلى 144.