2.05 مليـار درهم تمويـلات مـن «إتش إس بي سي» لمقاولي «الاتحاد للقطارات»

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قدم بنك «إتش إس بي سي» تسهيلات مهيكلة بقيمة 558 مليون دولار (2.049 مليار درهم) للمقاولين الذين نجحوا في الحصول على عقد مناقصة الأعمال الهندسية المدنية والإنشائية لتمويل الحزمة D للمرحلة الثانية من مشروع شركة الاتحاد للقطارات، وهو مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات.

ففي ديسمبر 2019، منحت «الاتحاد للقطارات» عقد شراكة مستقل بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية «CRCC» والشركة الإماراتية الوطنية للمشاريع والإنشاءات «NPC». ومع توفير تسهيلات تمويل رأس المال التشغيلي الآن بدأت أعمال إنشاء مشروع خط السكة الحديدية.

وتتضمن الحزمة D من مشروع شركة الاتحاد للقطارات إنشاء خط سكة حديدية بطول 145 كيلومتراً يربط موانئ الفجيرة وخورفكان بشبكة السكة الحديدية التي تمر عبر كافة إمارات الدولة على حدود دبي مع الشارقة، لتفتح بذلك محطات ربط لها في كل من دبي وأبوظبي وحدود دولة الإمارات مع السعودية.

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية: «من خلال الجهود التي كرستها كل من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية لتطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لعلاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، فإنه من الإيجابي أن نرى مشاركة الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية مع شركة الاتحاد للقطارات. كما أن العلاقات الثنائية القوية القائمة بين دولة الإمارات والصين قد أسهمت في تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة عبر مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة والقطاعات المستدامة، والتي تشكل جزءاً هاماً من علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين بلدينا» ومن جانبه، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات ورئيس الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «إنه لفخر كبير بالنسبة لبنك إتش إس بي سي أن يشارك مجدداً في تمويل أحد مشاريع البنية التحتية الضخمة لدولة الإمارات. ومن خلال تاريخه العريق الذي يمتد لأكثر من 155 عاماً في آسيا وإلى تاريخ وجوده في منطقة الشرق الأوسط الذي يعود إلى عام 1889، فهذا يجعل البنك شريكاً قوياً قادراً على الربط بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيويةً في العالم». وقال وانغ لي، مدير عام الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية (CRCC) في الإمارات: «إننا نفخر بالمشاركة في مشروع وطني آخر ذي أهمية استراتيجية ألا وهو مشروع شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد للقطارات، ونعبر عن امتناننا لشركة الاتحاد للقطارات ولحكومة الإمارات على ثقتهم بنا. وباعتبار الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير البنى التحتية، فإننا سنعمل على تنفيذ هذا المشروع بنجاح بالتعاون مع شركة المشاريع الوطنية والإنشاءات باعتبارهم شركاءنا في اتفاق مشروع التعاون المشترك».