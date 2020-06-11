«لينكد إن»: التوظيف يتحسن في الإمارات بعد تراجع حاد بسبب كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفيد بيانات من شبكة «لينكد إن» الموجهة للمهنيين والتابعة لشركة مايكروسوفت أن التوظيف في الإمارات بدأ يتعافى من تراجع حاد جراء جائحة فيروس كورونا.

كان عدد الأشخاص على لينكد إن الذين يقولون إنهم عثروا على وظيفة جديدة في الإمارات تراجع تراجعا حادا منذ أوائل مارس/ آذار لكنه بدأ يرتفع مجددا من أوائل مايو /أيار.

وقال علي مطر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا لدى لينكد إن، متحدثا لرويترز «نلحظ تعافيا حذرا. من المأمول أن يكون الأسوأ وراء ظهورنا». وباعتبارها مركزا إقليميا للشركات والسياحة، تأثرت الإمارات سلبا من جراء القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وفقد البعض وظائفهم أو خُفضت رواتبهم أو عادوا إلى أوطانهم أو يعتزمون العودة.

وقال مطر إن أنشطة التوظيف على لينكد إن، التي تحصي نحو أربعة ملايين مستخدم في الإمارات من أصل قوة عمل تبلغ حوالي خمسة ملايين مهني، تراجعت ما بين %40 و44% على أساس سنوي للفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار.

وتراجعت الوظائف الشاغرة في قطاع التجزئة المنشورة على الموقع 63% على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 50% في قطاعات الترفيه والسفر، و30% في الإعلام والاتصالات، في حين شهد قطاع الإنشاءات، تراجعا 15%.

وشهدت نشرات وظائف التكنولوجيا والبرمجيات أكبر زيادة، وبلغت 66%، ليتسارع توجه عام يرجع إلى ما قبل الجائحة، حسبما ذكر مطر، في حين زادت الوظائف الشاغرة في الرعاية الصحية 28%.

وقال مطر «ثمة تعاف لكنه سيستغرق وقتا.»