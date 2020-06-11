برميل برنت يصعد إلى ضعفي القاع الذي سجله في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محا النفط خسائره خلال جلسة الأربعاء، حتى بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع المخزونات إلى قمة غير مسبوقة، مما يجدد المخاوف من تخمة كؤود بسبب ضعف الطلب.

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن «نلحظ دعما في السوق قادما من المنتجات لا الخام.»

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 55 سنتا إلى 41.73 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 39.60 بعد انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام للاحتياطي الاستراتيجي، مما دعم الأسعار.

وصعد سعر برنت لأكثر من مثليه منذ النزول إلى قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولار في أبريل/ نيسان، لكن بعض المحللين يعتقدون أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا مع أن الجائحة لاتزال تقلص الطلب.

وتفوق الزيادة في المخزونات توقعات المحللين، وتكونت بفعل صادرات كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي من السعودية، تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميا. ورفعت المملكة صادراتها خلال فترة حرب أسعار مع روسيا في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.