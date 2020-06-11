الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة عند حدود «الصفر».. تعرّف على توقعات النمو والتضخم والبطالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وأشار إلى أنه لن يرفع الفائدة حيث يتعافى الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا التاجي.

وتوقع محافظو البنوك المركزية في ختام اجتماعهم الأربعاء أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2020، وهو العام الذي شهد توقفًا غير مسبوق لنشاط الأعمال في محاولة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر 2021 مكاسب قوية بنمو الاقتصاد 5% وبعدها 3.5% في عام 2022.

وكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه من مقررات اجتماع أبريل بأنه «يتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف (للفائدة) حتى يصبح واثقا من أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار».

وقال الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه سيواصل زيادة حيازته من السندات، مستهدفا مشتريات الخزانة عند 80 مليار دولار شهريا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 40 مليار دولار.

واجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع مع بدء الولايات في إعادة فتحها وبعد أن شهدت البطالة أسوأ انخفاض شهري لها في التاريخ يليه أكبر مكاسب على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الاجتماع في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن الركود بدأ في فبراير/ شباط، منهيًا أطول فترة توسع في تاريخ الولايات المتحدة.

وأصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم وفيما يلي الأرقام الرئيسية:

معدل الأموال الفيدرالية: 0.0% - 0.25% حتى 2022، مع معدل المدى الطويل عند 2.5%.

الناتج المحلي الإجمالي: -6.5٪ في 2020 قبل الارتفاع 5% 2021، 3.5% 2022، 1.8% (المدى الطويل).

البطالة: 9.3% في 2020، تتراجع بعدها إلى 6.5% 2021 و5.5% 2022، إلى 4.1% على المدى الطويل.

التضخم الرئيسي: 0.8% في 2020، ومن ثم 1.6% و1.7% في 2021 و2022، و2% على المدى الطويل.

التضخم الأساسي: 1% في 2020، يرتفع إلى 1.5% العام المقبل، وإلى 1.7% في 2021.