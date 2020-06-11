مشروع قرار أوروبي يحض لندن على تغيير موقفها في مفاوضات ما بعد «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم البرلمان الأوروبي حضّ بريطانيا على «إعادة النظر في موقفها التفاوضي» في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول علاقتها به لمرحلة ما بعد «بريكست»، بحسب مشروع قرار حصلت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وفي هذه «التوصيات» التي ستعرض على تصويت في المفوضية، الجمعة، ثم على تصويت آخر في جلسة عامة في 17 يونيو/ حزيران، يطلب البرلمان «من الحكومة البريطانية إعادة النظر بشكل طارئ في موقفها التفاوضي» حول نقطة يعتبرها الأوروبيون مهمة، وهي شروط المنافسة العادلة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي في الواقع، بأن تقدم بريطانيا في العلاقة المستقبلية، ضمانات في المجالات المالية، والاجتماعية، والبيئية، أو حول مساعدات الدول من أجل عدم انبثاق اقتصاد غير منتظم على أبوابه.

لكن لندن ترفض، بحسب الأوروبيين، التقدم في هذا الموضوع منذ بدء المحادثات في مارس/ آذار.

ويحذر النواب في هذا النص الذي يمكن أن يتغير، من أن على بريطانيا «أن تفاوض بشكل إيجابي، لأن ذلك شرط ضروري ليعطي البرلمان الأوروبي موافقته على اتفاق تجاري».

ويعبر النواب الأوروبيون أيضاً عن «قلقهم العميق إزاء النطاق المحدود للشراكة المستقبلية التي تفكر فيها الحكومة البريطانية»، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في التفاوض على اتفاق واسع جداً مع البريطانيين.

ويرون أن «هذه المقاربة الانتقائية من دون معنى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي».

وخلال مداخلة، الأربعاء، أمام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ذكر المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول المنافسة العادلة».

وشدد على أن البريطانيين يفسرون «قضائياً ما كتب في الإعلان السياسي»، وهو نص تم التفاوض عليه السنة الماضية،ويحدد إطار العلاقة المستقبلية.

وعدم إحراز تقدم في المحادثات يضعف هدف التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول، حين تنتهي الفترة الانتقالية التي تواصل فيها بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني، تطبيق القوانين الأوروبية.

ويرتقب أن يعقد «مؤتمر رفيع المستوى» في يونيو/ حزيران، بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت مصادر متطابقة إن الاتحاد الأوروبي اقترح على البريطانيين موعد 15 يونيو/ حزيران، لكنهم لم يعطوا رداً حتى الآن.