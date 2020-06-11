شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان ترجئ خطط إدراج شركات حكومية كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة كازاخستان إرجاء إدراج مرتقب لشركات حكومية كبيرة، منها كاز موناي غاز للنفط والغاز حتى 2021-2023.

وقالت الحكومة في بيان إن قائمة الشركات التي ستُـرجأ عمليات الطرح العام الأولي لها «بسبب التقلب الشديد في أسواق رأس المال العالمية» تشمل أيضاً شركتي طيران إير آستانة وقازاك إير وشركة تاو-كين سامروك للتعدين وشركة كيه.تي.زد للسكك الحديدية وسامروك إنرجي للطاقة الكهربائية.

والإدراج جزء من برنامج خصخصة يهدف لتقليص دور حكومة ألماتا في الاقتصاد.

واستكملت كازاخستان هذا الشهر بيع حصة 25 بالمئة في شركة كازاتومبروم، أكبر شركة للتنقيب عن اليورانيوم في العالم.

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