شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشتري 126 ألف برميل لاحتياطي النفط الاستراتيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي، مع سعي الحكومة لمساعدة منتجي النفط الذين يكابدون الأمرين من جراء تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس/ آذار الوزارة بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما كان سيستلزم شراء 77 مليون برميل. لكن وزارة الطاقة ألغت خطة لشراء 30 مليون برميل كخطوة أولى بعد أن رفض الكونجرس تمويلها.

وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت للاحتياطي من أجل مساعدة الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أنها اشترت النفط من شل للتجارة، وهي وحدة أمريكية لشركة شل وردت الخام من شركات إنتاج أمريكية صغيرة ومتوسطة.

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