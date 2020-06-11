شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» يواجه تدقيقاً أوروبياً بشأن اختراق الخصوصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه تطبيق «تيك توك TikTok»، تدقيقاً بشأن سياسات الخصوصية، بعد قرار من رؤساء حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بتنسيق التحقيقات المحتملة.

وجاء إعلان لجنة من سلطات الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة حماية البيانات في هولندا الشهر الماضي، بفتح تحقيق في سياسات الشركة لحماية بيانات الأطفال، قائلة إن التطبيق «محبوب بشكل واضح» من قبل الأطفال الهولنديين.

وتواجه الشركة الأم للتطبيق «دايت دانس» التي تتخذ من بكين مقراً لها، والمملوكة للحكومة، أسئلة متزايدة من صانعي السياسة الأمريكيين حول ما إذا كانت تشكل تهديداً للأمن القومي.

ولدى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، بعض أكثر قوانين حماية البيانات صرامة في العالم. وتمنح اللائحة العامة لحماية البيانات، سلطات الاتحاد الأوروبي الصلاحية لتغريم الشركات بنسبة تصل إلى 4% من المبيعات السنوية العالمية، إذا تأكدت من الانتهاكات.

كما أعربت مجموعة المنظمين في الاتحاد الأوروبي في بيان عن «مخاوف بشأن بعض التطورات في تقنيات التعرف إلى الوجه»، رداً على الأسئلة حول استخدام قوات الشرطة لمثل هذه التقنيات من قبل «كلير فيو للذكاء الاصطناعي Clearview AI»، وهي شركة ناشئة قامت بحذف مليارات الصور من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدة سلطات إنفاذ القانون في العثور على المشتبه فيهم، من دون سجلات جنائية.

وقال تطبيق «تيك توك TikTok» في بيان، إن «الأولوية القصوى للشركة هي حماية خصوصية وسلامة مستخدمينا»، وإنه «سعيد للتعاون» مع هيئات مراقبة الاتحاد الأوروبي.

وقالت سلطات الاتحاد الأوروبي إن لديها «شكوكاً» فيما إذا كان هناك أساس قانوني لاستخدام خدمة مثل «كلير فيو أيه آي».