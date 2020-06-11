شكرا لقرائتكم خبر عن منوتشين: الاقتصاد الأميركي في طريق التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة باتت مستعدة لتعافي الاقتصاد بعد تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقال منوتشين في شهادة أمام لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال في مجلس الشيوخ «بدأ الاقتصاد الأميركي بالارتداد ونحن في طريقنا للتعافي».

وأشار إلى تقرير وزارة العمل الأسبوع الماضي الذي أظهر أن الاقتصاد أضاف 2.5 مليون وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 13.3%.

وأوضح أنّ إحصاءات غرفة التجارة الأميركية تظهر أن 79% من الشركات الصغيرة بدأت بفتح أبوابها مجددا، وأنّ نصف الشركات التي لا تزال مغلقة تخطط لمعاودة نشاطها قريبا.

وعزا منوتشين هذا التقدم إلى مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرها الكونغرس في أواخر آذار/مارس مع بدء عمليات الإغلاق.

ووفر هذا القانون قروضا ومنحا للشركات الصغيرة لإبقاء موظفيها، بالإضافة إلى دفعات نقدية مباشرة للأميركيين.

وقال منوتشين «إن هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لعمل إدارة دونالد ترامب والكونغرس معا لتمرير تشريع من الحزبين يوفر السيولة اللازمة للعمال والأسواق».

ورغم ذلك، قال الوزير إن هناك حاجة إلى مزيد من الإنفاق بالنظر إلى عمق الانكماش، قائلاً لأعضاء مجلس الشيوخ «أعتقد بالتأكيد أننا سنحتاج إلى خطة أخرى من الحزبين».

وتتماشى تصريحاته مع دعوات التحفيز الإضافية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قاد خطوات المصرف المركزي لتقديم تريليونات من الدولارات من السيولة لمنع انهيار الأسواق.

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