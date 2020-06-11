رحلة اختبار رئيسية لطائرة بوينج 737 ماكس أواخر يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة بوينج تهدف إلى إجراء رحلة اختبار رئيسية لطائرتها 737 ماكس في أواخر يونيو/ حزيران الجاري.

تم إيقاف 737 ماكس منذ مارس/ آذار 2019 بعد حادثتين مميتتين قتلتا 346 شخصًا. وقالت المصادر إن شركة بوينج أبلغت شركات الطيران أنها تأمل في القيام بالرحلة في أواخر يونيو/ حزيران.

وقال المصدران إن بوينج أخطرت شركات الطيران أيضًا بإصلاح ومعالجة مخاوف السلامة حول وضع حزم الأسلاك على الطائرة.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تخطط لإعطاء شهادة استئناف طيران 737 ماكس حتى أغسطس على الأقل.

وحذرت المصادر من أن الموعد قد ينزلق إلى شهر يوليو/ تموز بالنسبة لرحلة اختبار الشهادة، حيث تم تأجيل العديد من المواعيد لإعادة الطائرة إلى الخدمة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأربعاء إنها «على اتصال منتظم مع شركة بوينج حيث تواصل الشركة عملها على طائرة 737 ماكس.. لن تتم الموافقة على الطائرة للعودة إلى خدمة الركاب إلا بعد أن تقتنع إدارة الطيران الفيدرالية بأن جميع القضايا المتعلقة بالسلامة يتم معالجتها».

ورفضت بوينج التعليق.