شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد معاملات مضطربة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة بعد تأرجح الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأول توقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ الركود الذي أوقدت شرارته جائحة كوفيد-19 في فبراير/ شباط.

وبعد صعود لما يصل إلى 0.9 في المئة عند الفتح، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.4 في المئة، مواصلاً الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. وتصدرت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات.

وتذيل سهم جست إيت تيك أواي لطلب الطعام قائمة الأداء على ستوكس 600 بانخفاضه 13.3 في المئة، بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات بلغت مراحلها المتقدمة لشراء جرَب-هَب في صفقة مبادلة أسهم.

وفي حين من غير المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي عن قرارات كبيرة في ختام اجتماعه اليوم، فإن المستثمرين سيتفحصون التعليقات فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الأمريكي، بعد أن غمرت إجراءات البنك المركزي في مواجهة الفيروس الأسواق بالسيولة وساعدت الأسهم العالمية على التعافي من مستوياتها بالغة التدني المسجلة في مارس/ آذار.

ومن المتوقع أن تشير توقعات البنك المركزي إلى انهيار في الناتج هذا العام وأسعار فائدة قريبة من الصفر للأعوام القليلة القادمة. وسيكون أي مؤشر على أن البنك قد يكبح إجراءات التحفيز المتخذة حديثاً كفيلاً بإثارة فزع المستثمرين.

وكتب جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق لدى آي.جي، في مذكرة للعملاء، «الأسواق الأوروبية في تراجع من جديد، على الرغم من المكاسب المبكرة؛ إذ يخشى المتعاملون من أن تعافي الأسهم في الآونة الأخيرة قد يشجع (رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول) على تخفيف السرعة».