الأمم المتحدة تحث حكومات العالم على صيانة حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الى الحفاظ على حركة السفن وإبقاء الموانئ مفتوحة أمام حركة التجارة.

وفي بيان مشترك دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مع منظمة الملاحة البحرية الدولية الحكومات إلى تعزيز التعاون وتيسير تغيير أطقم السفن وإزالة العقبات التي تعيق حركة الملاحة البحرية خلال أزمة كورونا وبعد انتهائها.

وتعتمد حركة الملاحة البحرية عالمياً على بحارة يصل عددهم الى مليوني بحار، وتمثل نحو 80% من إجمالي التجارة العالمية. ولفت البيان الى أهمية حركة تغيير أطقم السفن من البحارة لتواصل الحركة الآمنة للسفن.

وقدرت أن عدد البحارة الذين سيحتاجون للانتقال لرحلات طيران ضمن عملية تغيير الأطقم يصل إلى 300 ألف شهرياً وذلك بداية من النصف الثاني من يونيو الجاري الأمر الذي يشكل عقبة حالياً في ظل القيود المفروضة على حركة الطيران.

وفي بيان مستقل وقعه رؤساء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مع خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة دعت المنظمة الحكومات لمساعدة الدول المجاورة التي تفتقر إلى منافذ بحرية بما يضمن حصولها على متطلباتها من الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية.

ولفت البيان الى وجود 32 دولة تفتقر إلى وجود منافذ بحرية، ويعيش ثلث سكانها البالغ عددهم 440 مليون نسمة في فقر مدقع، ويواجه 51% من سكانها نقصاً يومياً في المواد الغذائية.

ووقع البيان مكتب الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً إضافة الى مكاتب الأمم المتحدة لأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي ومنطقة آسيا الباسيفيك.