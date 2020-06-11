«المركزي»: عودة تدريجية للانتعاش في النصف الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش اقتصاد الإمارات 3.6% في العام الجاري، نتيجة لجائحة كوفيد-19، وقال في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري أنه وفي أعقاب الانكماش المفاجئ الذي أصاب غالبية القطاع غير المرتبط بالطاقة (القطاعات غير النفطية) في دولة الإمارات في مارس بسبب جائحة كورونا تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، بعد أداء قوي في النصف الثاني من 2019.

وحسب تقديرات المركزي شهد النمو الحقيقي في الدولة انخفاضاً على أساس سنوي يقدر بنحو سالب 1% في الربع الأول من العام الجاري. ولفت إلى أن نمو القطاع الهيدروكربوني ارتفع من سالب 7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى ما يقدر بنحو 3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ومع ذلك تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو سالب 3% في الربع الأول من عام الجاري، مقابل 4.4% زيادة في الناتج في الربع السابق. وتوقع المركزي انكماش النمو غير الطاقي بنسبة سالب 4.1% لسنة 2020، في ظل توقعات تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19». ولفت إلى أن الربع الثالث سوف يشهد انكماشاً وإن بشكل أقل حدة بافتراض احتواء تداعيات الفيروس.



قطاع النفط



وحول أداء القطاع النفطي قال «المركزي» أنه ونظراً لالتزام دولة الإمارات بالتخفيضات في إنتاج النفط في سياق اتفاق «أوبك بلس»الذي يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو 2020، تشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بحوالي 2.4% في عام 2020، ومع ذلك ارتفع إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام بنسبة 3.7% مع انتهاء الاتفاق طويل الأمد وانهيار محادثات «أوبك بلس» في مارس.

وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط في العام الجاري حوالي 2.984 مليون برميل في اليوم تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس». وتوقع أن تبقى أسعار النفط متدنية هذا العام نتيجة الانخفاض الحاد في مستويات الطلب العالمية.

وقال التقرير إن الأنشطة الاقتصادية شهدت في الربع الأول من العام الجاري تحركات متباينة، حيث جاء أداء اقتصاد الإمارات جيداً خلال الشهرين الأولين من عام 2020، ولكن أعقب ذلك تباطؤ عام في الأنشطة الرئيسية وسط الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة. وقال إن زخم النمو توقف بدءاً من مارس ما أدى إلى تراجع النمو بشكل ملحوظ.

ويتوقع المركزي أن يبلغ متوسط التوسع المالي نحو 28% في العام الجاري بمزيج من الزيادة في الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات المنسوبة إلى الرسوم، وهو ما يشمل التحفيز المالي لمواجهة تأثيرات الجائحة.

وقال إن نمو الائتمان من المفترض أن يتباطأ في الربع الثاني ويبدأ بالتعافي ببطء بعد ذلك. وتوقع تراجع أسعار العقارات في الربعين الثاني والثالث قبل أن تعود إلى الاعتدال بعض الشيء في الربع الأخير، وكذلك توقع انخفاض العمالة في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري مع بعض الانتعاش في الربع الأخير من 2020.

ولفت في التقرير إلى أنه من المفترض أن تنخفض المعنويات الاقتصادية التي يعكسها مؤشر مديري المشتريات، بعد الانخفاض في الربع الأول من العام، كما أنه من المفترض أن يتحسن المؤشر إلى معتدل ما يعكس تحسن المعنويات بالإضافة إلى تحضيرات إكسبو 2020. وقال إن الدولة من المتوقع أن تشعر بالتراجع الاقتصادي جراء انخفاض الطلب العالمي على النفط وعلى الصادرات غير النفطية، في حين يشهد القطاع السياحي والخدمات المتصلة به مثل الضيافة وتجارة التجزئة تباطؤاً.



الاستثمار



وقال إنه من المفترض أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من نمو بنسبة 8% بين عامي 2017 و2018 بسبب تدهور مفترض في المعنويات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه وبينما من المفترض أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني، فإن انتعاش معنويات المستثمرين سيتوقف على تفعيل اتخاذ إجراءات دعم السياسات. وتوقع أن يؤثر برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف من قبله مع حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والعمالة ونمو الائتمان بمجرد احتواء مخاطر الفيروس.



أسعار النفط وتأثيراتها في الاقتصاد

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أكد «المركزي» أن أسعار النفط تراجعت بحدة وبحوالي 70% منذ بداية العام، وهو أدنى رقم منذ أكثر من 20 عاماً، في ظل التدهور السريع في التوقعات الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب على النفط، وقال إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ أسعار النفط 35.6 دولار للبرميل هذا العام، قائلاً إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الحيز المالي الحكومي. وقال إنه بما أن الدين الحكومي العام السيادي في الإمارات منخفض، حيث يبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، فإن ذلك من شأنه توفير خيارات لتمويل العجز من خلال الاقتراض دون أن يشكل ذلك مخاطرة كبيرة على استمرارية أوضاع المالية العامة، خاصة في ظل سيناريو انخفاض أسعار النفط لفترة قصيرة وعلى المدى المتوسط، لافتاً إلى أهمية أخذ المخاوف المرتبطة باستمرارية المالية العامة في الاعتبار وهو ما يفرض موازنة المستهدف لنمو الاقتصاد غير النفطي وإصلاحات المالية العامة، لتحديد أولويات الانخفاض الحكومي وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية غير النفطية.

ولفت إلى أنه وفي حال استمرار صدمة أسعار النفط المتدنية فترة قصيرة، لن تكون هناك حاجة إلى تصحيح كبير للحفاظ على وتيرة الإنفاق الحكومي ويمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة، وانخفاض عبء الدين لتنويع مصادر التمويل. أما إذا استمرت صدمة أسعار النفط مزيدا من الوقت فسوف يلزم إجراء تعديلات على الإيرادات غير النفطية أو الإنفاق الحكومي، لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة. وقال إنه ومع ذلك سيكون توقيت الإصلاحات المالية حاسماً لتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية أوضاع المالية العامة وتعافي النمو غير المرتبط بالطاقة.

ولفت المركزي إلى أن اقتصاد الإمارات هو الأقل اعتماداً على الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت المنتجات الهيدروكربونية 18% فقط من إجمالي الصادرات في العام الماضي. وقال إن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي لدولة الإمارات يبلغ حوالي 31 دولاراً للبرميل وهو أقل من الأسعار المتوقعة للعام الجاري، لكنه أشار إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات النفطية ربما يقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى «المركزي».



التضخم



بحسب التقرير بلغ معدل تراجع الأسعار في دولة الإمارات 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بانخفاض 1.6% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع 0.2% في أسعار السلع والخدمات التجارية (تراجع 1.7% في الربع الأخير 2019)، وتراجع بحوالي 2% في أسعار السلع والخدمات غير التجارية.

ولفت إلى أن التباطؤ في معدل الانكماش يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة والمنسوجات والنقل والملابس والأحذية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع لقيود العرض التي تعزى إلى تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال إن أسعار النقل لم تعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية في نهاية الربع الأول 2020 حيث تعتمد أسعار الوقود على سعر النفط في الشهر السابق. وأشار إلى أن الانخفاض المستمر في مكون الإسكان بنسبة 4.5% ساهم في تراجع أكبر في هذه الفئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.



نشاط السياحة



وقال «المركزي» إن عدد السائحين الدوليين في دبي تراجع بحوالي 3.3% في فبراير بعد زيادة 11.2% في يناير (180 ألف سائح إضافي مقارنة بشهر يناير 2019). وزاد عدد النزلاء في فنادق أبوظبي في يناير بحوالي 7.7% (33600 سائح)، لتتراجع في فبراير بحوالي 3.7% (14900 سائح)، ووصل التراجع إلى 47.1% (211470 سائح) في مارس، ويعزى التراجع إلى التدابير الاحترازية المختلفة لاحتواء الوباء ومنع تفشيه. ولفت المركزي إلى أن متوسط الإقامة في الفنادق في دبي وأبوظبي زاد خلال الفترة، ما يرجع أساساً إلى التوجيه الحكومي باستخدام 45 فندقاً لاستيعاب الضيوف المعزولين من جراء الوباء.