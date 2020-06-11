شكرا لقرائتكم خبر عن بنك سويسري يخضع للتحقيق في غسل أموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «نوي زويرشر تسايتونج» الأربعاء إن البنك السويسري «جوليوس باير» يواجه تحقيقاً من قبل هيئة الرقابة المالية «فينما»، بشأن ما إذا كان اتبع الإجراءات الصحيحة لمكافحة غسل الأموال في علاقاته مع عميل أرجنتيني سابق.

وأكد البنك تعرضه للتحقيق من قبل الهيئة بشأن ممارسات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وقالت الصحيفة إن العميل السابق هو رجل أعمال أرجنتيني مشتبه به في سحب أكثر من 50 مليون فرنك سويسري (52.7 مليون دولار) من شركته بين عامي 2007 و2016 وتحويلها إلى عدة حسابات في «جوليوس باير».

واكتشف الموظفون في البنك وجود مخالفات في هذه الحسابات في عام 2016، حيث تم تكليف هيئة التدقيق الداخلي ومسؤولي الامتثال بتقديم إيضاحات حول العميل ومعاملاته. ونتيجة لذلك، تم إغلاق حساباته في البنك. وقالت الصحيفة إنه يبدو أنه لم يتم إبلاغ الجهات المختصة عن عمليات غسل أموال جراء تلك التحويلات.

وكانت هيئة الرقابة المالية «فينما» قد أكدت في فبراير/شباط وجود خلل كبير في عمليات البنك المذكور فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال بين عامي 2009 و2018.

وارتبطت مخالفات البنك بعمليات مالية خاصة بشركة نفط فنزويلية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

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