شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق حملة الحجز المُسبق لهاتفيها الرائدين Huawei Y8p وHuawei Y6p في السوق المصري بدءً من يوم 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Huawei Y8p يتميز بكاميرا ثلاثية فائقة الدقة 48 ميجابكسل تدعم الذكاء الاصطناعي.. وHuawei Y6p ببطارية استثنائية 5000 ميلي أمبير ويدعم تقنية Reverse Charging

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث هاتفين ذكيين من هواتفها الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI Y وهما Huawei Y8p وHuawei Y6p، وتفعيل حملة الحجز المُسبق لهما في السوق المصري ابتداء من يوم 11 إلى يوم 24 يونيو لهاتف HUAWEI Y8p وابتداء من يوم 11 الي يوم 16 يونيو لهاتف HUAWEI Y6p وذلك بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين. ، ويأتى هاتف Y6p الجديد بسعر 2199 جنيه، كما يأتى هاتف Y8p بسعر 3666 جنيه مصرى.





قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "يعد السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة والتي تنمو بشكل سريع في المنطقة لذا نحن في هواوي نركز على فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة لكثرة الطلب عليها. لطالما استندت هواوي على الابتكار في تصميم منتجاتها فنحن ركزنا ابتكاراتنا بالأخص على سلسلة هواتفنا Y Series التي صُممت خصيصاً للشباب لتواكب استخداماتهم اليومية التي تتسم بالسرعة والذكاء وبسعر تنافسي يتناسب معهم. لذا قمنا بتقديم هواوي HUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p للسوق المصري، حيث انهما يتميزان بقدرات كبيرة وجديدة يشهدها المستهلك لأول مرة في هذه الفئة من الهواتف."

ويعتبر Huawei Y8p أكثر من مجرد هاتف ذكي من خلال تزويده بكاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميجابكسل، وأداء قوي، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة OLED Huawei Dewdrop قياس 6.3 بوصة، كما أن الكاميرا الثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

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أما هاتف Huawei Y6p على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، كما يأتى بكاميرا ثلاثية بدقة 13ميجا بيكسل، ويتضمن إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط أفضل لحظاتهم بتفاصيل رائعة، بينما تضمن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجابايت أداء سلسًا مع 64 جيجابايت من التخزين الصلب. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة HUAWEI Dewdrop مقاس 6.3 بوصة عرضاً كبيراً لجميع أنواع الترفيه.

وقد تم تثبيت الهاتفين الذكيين Huawei Y8p وHuawei Y6p مسبقًا مع Huawei AppGallery، متجر التطبيقات الرسمي لهواوي، وأحد أكبر متاجر التطبيقات على مستوى العالم، حيث تسمح هذه المنصة للمستخدمين بتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، وكذلك الاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على Video Huawei، Music Huawei وReader Huawei مع محتوى جديد من الخدمات الرائدة والمتطورة التي يتم تحديثها باستمرار.

والجدير بالذكر، أن حملة الحجز المُسبق لهاتف HUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p ستبدأ من يوم 11 يونيو الي يومي 24 و16 يونيو بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.