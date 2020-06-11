شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع بعد 3 جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الأربعاء بعد ثلاث جلسات من الخسائر حيث تلقت دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت عقود القمح قد تعرضت لضغوط بعد زيادة أستراليا التوقعات لإنتاجها من هذه السلعة الزراعية بأكثر من 25% في أعقاب تساقط غزير للأمطار في الآونة الأخيرة مما يدعم بدوره الحصاد.



وكشفت الحكومة الأسترالية عن توقعاتها لإنتاج القمح في موسم عامي 2020 و2021 بأنه سيكون أكثر وفرة بنسبة 25% مقارنة بالتقديرات السابقة.

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وتساقطت الأمطار بشكل غزير في مناطق واسعة بأستراليا بعد نحو ثلاث سنوات من الجفاف مما كبد البلاد خسائر في المحاصيل الزراعية.



وأكد مكتب الإحصاء الأسترالي على أن إنتاج القمح للعام المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران 2021 سيصل إلى 26.7 مليون طن مقارنة بتقديرات مارس/آذار عند 21.3 مليون طن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 5.07 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 5.09 دولار وأقل سعر عند 5.02 دولار.