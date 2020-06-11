شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار مع تقييم قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لقرار وبيان الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسته النقدية.



وعقب قرار البنك المركزي، زاد مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) خسائره حيث انخفض بحلول الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.

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وأعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وأشار إلى أنه لن يرفعه من المستوى الحالي قرب الصفر حتى يستعيد الاقتصاد مسار التعافي وهذا على الأقل حتى عام 2022.



وخفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى انكماش بنسبة 6.5% خلال العام الجاري، كما توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3% في 2020.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز وأغلق الجلسة عنند 17.796 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.405 دولار وأقل سعر عند 17.685 دولار بعد خسائر أمس بنسبة 0.6%.