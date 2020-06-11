شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يواصل الارتفاع مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن اليوم تثبتي معدل الفائدة دون تغيير وأشار إلى أنه لن يرفعه من المستوى الحالي قرب الصفر حتى يستعيد الاقتصاد مسار التعافي وهذا على الأقل حتى عام 2022.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان انخفض بنسبة 2.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون تراجع المؤشر بنسبة 2.4%.

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ويتطلع المستثمرون إلى معرفة أحدث التطورات بشأن إجراءات فتح الاقتصادات عقب أشهر من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا.



وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2%، كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا واليابان بنسبة 6.1% هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 107.1.