شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف رغم هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل تركيز الأسواق على قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشف البنك المركزي الأمريكي عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% كما كان متوقعا بشكل كبير.



وذكر البنك في بيانه بأنه يتوقع تثبيت الفائدة قرب الصفر حتى عام 2022 مشيرا إلى أنه لن يتخذ قرارا برفعها حتى يعود الاقتصاد إلى مسار التعافي والنمو.

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وتوقع الاحتياطي الاتحادي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% خلال العام الجاري كما توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3% هذا العام ثم انخفاضه إلى 6.5% عام 2021 وإلى 5.5% عام 2022.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% إلى 1720.70 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1744.5 دولار وأقل سعر عند 1714.2 دولار.