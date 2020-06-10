المعدن الأصفر يحقق أعلى سعر في تاريخ مصر.. وشعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الأربعاء، بمقدار 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 775 جنيها، مسجلا أعلى سعر في التاريخ.
وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 772 جنيها.
من جانبه، قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%، أدى إلى أن يعزز الذهب مكاسبه بعد بيان الفيدرالي مرتفعاً حوالي 1% عند 1730.49 دولار، وعائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات يسجل أدنى مستويات الجلسة عند 0.767%
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 664.25 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 775 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 885.75 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6200 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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