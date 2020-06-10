شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم الأربعاء، عن المراجعة الدورية لأسعار البنزين، موضحة أن أسعار شهر يونيو الحالي ستشهد ارتفاعا طفيفا عما هي عليه الآن.

وبينت عملاق النفط السعودية، أن التسعيرة الجديدة هى على النحو الآتى:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

Advertisements

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

وأشارت إلى أن التعديل في الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقالت: "الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".